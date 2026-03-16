Altın ve doları olanlar dikkat! Dananın kuyruğu çarşamba günü kopacak

Piyasalar her ne kadar "sabit tutma" kararına odaklansa da, ekonomik verilerdeki ani değişimler iki uç senaryoyu da masada tutuyor: Faiz İndirimi İhtimali: Eğer istihdamdaki zayıflama derinleşir ve ekonomik durgunluk (resesyon) sinyalleri güçlenirse, Fed "yumuşak iniş"i sağlamak adına beklenmedik bir indirim hamlesi yapabilir. Bu durum, Trump yönetiminin elini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor. Faiz Artırımı İhtimali: Petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji maliyetlerini ve dolayısıyla genel enflasyonu kontrolden çıkarması durumunda, Fed "şahin" bir duruş sergileyerek faiz artırım silahını tekrar çekebilir. Bu, piyasalar için en sert sürpriz olur. Merkez bankalarının alacağı kararlar, yatırım araçları üzerinde doğrudan bir "fırtına" ya da "bahar havası" yaratma potansiyeline sahip: Faiz Artırımı Durumunda: Dolar endeksi (DXY) küresel ölçekte değer kazanır. Faiz getirisi olmayan Altın ve gümüş üzerinde baskı artar ve fiyatlarda geri çekilme görülür.