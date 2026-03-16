Altın ve doları olanlar dikkat! Dananın kuyruğu çarşamba günü kopacak
Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tırmandırmasıyla merkez bankaları köşeye sıkışırken, tüm dünyanın gözü çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Petrol fiyatlarının 120 dolara kadar yükselmesi ve enflasyon endişeleri, altın ve gümüş fiyatlarını baskılarken yatırımcılar Fed Başkanı Powell’ın "şahin" mi yoksa "güvercin" mi konuşacağını merakla bekliyor. Piyasada ya sert bir ralli ya da derin bir geri çekilme yaratacak olan bu karar, haftanın geri kalanındaki tüm dengeleri belirleyecek.