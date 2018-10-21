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Kolu kırılan Lionel Messi El Clasico'da yok

Sağ kolunda kırık tespit edilen Lionel Messi, 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Real Madrid mücadelesinde sahaya çıkamayacak.

21 Ekim 2018 Pazar 10:34
Kolu kırılan Lionel Messi El Clasico'da yok

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin sağ kolunda kırık meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.

  • Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ kolunda kırık tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kasım ayının ikinci yarısı sahalara dönmesi beklenen Messi, bu durumda 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid mücadelesinde forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:34
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