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Koltuk şalları salona şıklık katıyor

Koltuk şalları her sene olduğu gibi bu sene de şıklığı ve rahatlığı ile ön planda.

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:12
Koltuk şalları salona şıklık katıyor

Özellikle kış mevsiminde rağbet gören koltuk şalları, vazgeçilmez bir ürün haline geldi. Püsküllü modellerden hasır modellere kadar uzanan zengin yelpazesiyle evinizde farklılık yapan koltuk şallarına uzun boylu para dökmeniz de icabetmiyor. Yeter ki sizde, renk uyum yeteneği ve evinize karşı tutku olsun..

EL ÖRGÜLERİ KIŞI ISITABİLİR

Soğuk bir kış akşamında televizyonunuzun karşısına geçin, vazgeçmediğiniz dostunuz olan koltuğunuza oturun, koltuk şalınızı üzerinize örtün ve bu soğuk akşamı sıcacık bir keyfe dönüştürün. Eğer bu şal bir de eşinizin el emeği ise, deymeyin keyfinize... Bunu göz ucuyla sizi seyreden eşinizin mutluluğundan da farkedebilirsiniz. Evet dışarıdan alınanların bir değeri olabilir ama, kişinin eşi için kendi yaptığı öyle mi ya?!

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:12
  1. koltuk şalı

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