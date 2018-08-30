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Koloni olarak gelip istila ettiler! Çiftçiler çaresiz bekliyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin onlarca köyünde ortaya çıkan koloniler halindeki fareler köylülerin tarlalarına ektiği binlerce dönüm mahsulünü yiyip bitirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Koloni olarak gelip istila ettiler! Çiftçiler çaresiz bekliyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Yavelli köyünde tarlaları basan fareler görüntülendi. Tarlalarda sürüler halinde gezen fareler domates, biber, kavun, karpuz, fiğ ve mısırları yiyerek bitiriyor.

Fareler kavunun çekirdeğini çok sevdiği için tarlasına bu yıl kavun ekenler hiç kavun hasat edemedi. Onlarca köyü istilâ eden farelerin bu yıl fazla kar yağmaması, tilki ve yılanların da azalmasından dolayı çoğaldığını ifade eden köylüler, “Biz bu farelerle tek başımıza mücadele edemiyoruz. Devletimizin farelerle mücadelede bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

 

Yavelli Muhtarı Ersin Demir, “Fareler yüzünden çok büyük bir zararımız. Nisan ayından itibaren bu farelerle uğraşıyoruz. Denemediğimiz ilâç kalmadı. Ürünlerimizi telef ettiler, domates, biber, kavun, karpuz, fiğ ve mısırlarımızı toplanamayacak hâle getirdiler. Bu konuda çok mağduriyet yaşadık. Geçen yıl kar yağmamasından dolayı bu kadar ürediklerini düşünüyoruz. Bir fare doğduktan 22 gün sonra kendisi de yavru yapabiliyor. Bizi maddî ve manevî olarak çok zarara uğrattılar. Bu farelerden bizim köyümüz olan Yavelli ve civarındaki onlarca köy etkilendi. Fareler özellikle kavunun çekirdeğini çok seviyor, çekirdeğine ulaşmak için kavunu deliyor. Bu yıl kavun ekenler tarlasından bir tane kavun toplayamadı” dedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
  1. Bursa
  2. Mustafakemalpaşa
  3. Yavelli köyü
  4. Tarla faresi
  5. fare istilası
  6. koloni halinde geldiler

YORUM YAZ

  • YAŞARYAŞAR30 dk önce
    Doğanın dengesini bozunca ortaya da böyle manzaralar çıkar. Farelerin baş düşmanı yılanlardır. Ancak halk yılanlardan çok korktukları için, öldürme yoluna gidiyor. Haliyle Fare ve diğer kemirgenlere gün doğuyor.
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