Kolon kanserinden korunmak için...



Yapıları kolonlar ayakta tutuyor. İnsan sağlığı ise kolon sistemi temizliği gerektiriyor. Yani bağırsakların.. İnsanda kolon sindirim sistemimizin bir parçası olduğu için son derece önemlidir.

Bağışıklık sisteminin kalbi olan bağırsakların temizlenmesi bağışıklık sistemimizin güçlü kalması açısından da son derece önemlidir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için kolon temizliği nasıl yapılır, kalın bağırsak temizliği için neler yapmak gerekir diyorsanız işte cevapları…

Bağırsaklar temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon; su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

Bununla birlikte kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

MUKUS ZEHİR ÜRETİR

Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan da kaynaklanabilir. Günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doldurulur ve bu da kolonda mukus birikmesine sebep olur. Mukus vücudu zehirleyen zehirler üretir.



Bununla birlikte, kolon temizliği yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır. Kolon temizliği için birçok tedavi vardır. Ancak birçok insan için en iyi seçenekler basit, doğal ev ilaçlarıdır.

Kolon kanserine karşı beslenme

Kolon temizliği kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler.

Su EN BAŞTA..

Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir. Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar.



Bol miktarda su içmek aynı zamanda yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için su gereklidir. Suyun yanı sıra taze meyve ve sebze suları da içebilirsiniz.

Elma Suyu

Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Ama market ürünü değil.. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir. Evde taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçları verir,



Kalın bağırsak temizliği için güne bir bardak elma suyu içerek başlayın.

30 dakika sonra elma suyunun üzerine bir bardak su için.



Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve üç gün boyunca devam edin. Arada bir bardak kuru erik suyu da içebilirsiniz. Bu arada katı yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir.

Limon Suyu

Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bir limon suyu, bir tutam kaya veya deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu çözümü sabahları aç karnına için. Veya..

Bir bardak elma suyuna iki çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Günde üç veya dört bu karışımı için.

Ham Sebze Suyu

Bir veya iki gün boyunca işlenmiş ve pişirilmiş yiyeceklerden uzak durmanız gerek. Katı yiyecekler yerine, günde birkaç kez taze sebze suyu için. Yeşil sebzeler, özellikle toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olan klorofil içerir. Ayrıca içinde bulunan vitaminler, mineraller, amino asitler ve enzimler vücudunuzu sağlıklı ve iyi bir şekilde enerjilendirir. Ayrıca bitkisel çaylar da içebilirsiniz.

Vücudunuzda atık ürünlerin parçalanmasına yardımcı olan enzimler bulunmadığından siz bunları sebze suları ile sağlayabilirsiniz. Evde bir meyve sıkacağı veya blender kullanarak havuç, pancar, mısır, kabak, ıspanak, lahana vb. Evlerde taze sebze suyu yapabilirsiniz.

Lif açısından zengin gıdalar

Lif açısından zengin gıdalar tüketmek bağırsak hareketlerinizi canlandıracaktır. Lif bakımından zengin gıdalar yemek, zararlı toksinlerden kolonu temizlemeye yardımcı olacaktır.

Ahududu, armut ve elma gibi taze meyvelerin yanı sıra enginar, bezelye ve brokoli gibi taze sebzeler yiyerek diyetinize çok miktarda lif ekleyebilirsiniz. Tahıllar, tam tahıllar, kabuklu yemişler, çekirdekler ve tohumlar ayrıca iyi miktarda lif içerir.

Yoğurt

Düzenli olarak hazır değil evde kendi yapacağınız taze yoğurt yemek, kolonun sağlıklı kalması açısından iyi bir yoldur. İçerisinde bol miktarda probiyotik bulunduran yoğurt, sindirime katkı sağlayan yararlı probiyotikler içermektedir. Bağırsak için yararlı olan bu probiyotikler iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla da mücadele etmektedir.