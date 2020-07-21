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Dünya

Kolombiya'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da koronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 05:45:00 -
Kolombiya'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 6 bin 727 artarak 204 bin 5'e yükseldi. Son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 929'a çıktı. Başkent Bogota, 65 bin 594 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 bin 11 kişi artarak 95 bin 804'e çıktı. Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

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