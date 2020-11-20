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Aktüel Kolombiya'da bir toplu mezarda 17 ceset bulundu
Aktüel

Kolombiya'da bir toplu mezarda 17 ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 01:15:29 -
Kolombiya'da bir toplu mezarda 17 ceset bulundu

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir toplu mezarda yapılan aramalarda 17 ceset tespit edildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia eyaletine bağlı Dabeiba beldesinde yapılan kazılar sonucu toplu mezardan 17 kişiye ait cesetler çıktı.

Yetkililer, cesetlerde kurşun izlerine rastlandığını, cenazelerin bazılarının ise elleri kolları ve gözleri bağlı şekilde bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıldan bu yana aynı bölgede yapılan kazılarda bulunan ceset sayısı 71'yükseldi.

Kimlikleri tespit edilen kurbanlardan 4'ünün cenazesi ailelerinin teşhisinin ardından sahiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor.







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