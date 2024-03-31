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Gündem Kolları olmayan seçmen vatandaşlık görevini böyle yaptı! Oyunu sandığa bakın nasıl attı
Gündem

Kolları olmayan seçmen vatandaşlık görevini böyle yaptı! Oyunu sandığa bakın nasıl attı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 12:55:00 -

Türkiye bugün sandık başında... Antalya-Serik'te 32 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (45), vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandı. Bülent Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3344 sandıkta toplam 102 bin 853 seçmenin sandığa gittiği Serik ilçesinde, her iki kolunu 32 yıl önce elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur da oy kullandı. Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne kullanmaya gelen Bodur, eşinin yardımı ile kabinde oyunu kullanıp, zarfı da sandığa ağzı ile attı.

Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri engelli olarak yaşamaya devam ediyorum. Serik Belediyesi'nde çalışıyorum. Hayatı yaşamaya devam ediyorum" dedi.

Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti
Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti

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Seçimden ilginç manzara! Bakın oy kullanmaya nasıl gitti


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