Kolesterol düşüren kanıtlanmış diyetler

Kolesterol diyeti, yüksek kolesterolü olan kişilere doktorlarının önerileri ve bir beslenme uzmanı ya da diyetisyenin desteğiyle hazırlanan bir diyet programıdır. Kişinin gün içinde alacağı karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarının belirlendiği bu programın amacı da tabii ki kolesterol sorunları yaşayan hastanın bu sorunlarını en aza indirmek, mümkünse uzun vadede bu sorunun, yani yüksek kolesterolün ortadan kalkmasını sağlamak.

Aşağıdaki diyetler, yiyecek alımınızı kısıtlamak veya sürekli aç kalmak anlamındaki “diyetler” değil, belirli sağlıklı yiyecek gruplarını vurgulayan yeme planlarıdır. Bilimsel araştırmalar, bu diyetlerin kolesterolü düşürme konusunda yardımcı olduklarını da kanıtladı.

AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz diyeti, minimum düzeyde işlenmiş, bitki bazlı gıdalarda ve zeytinyağından elde edilen tekli doymamış yağ tüketmeye dayanır. Ancak doymuş yağ, et ve süt ürünlerinin daha az miktarda tüketilmesi gerekir. Diyet ayrıca az miktarda kırmızı şaraba da izin veriyor.

Circulation Research dergisinde yayınlanan bir Akdeniz diyeti incelemesinde, diyetin LDL seviyelerini düşürmeye ve HDL seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Kalp sağlığına faydalarının çoğunlukla diyetin iltihap önleyici etkilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu diyeti denemek isterseniz, orta düzeyde deniz ürünleri, yağsız protein ve süt ürünleri içeren taze meyveler, sebzeler, kuruyemişler, fasulye ve kepekli tahıllara odaklanın.

DASH DİYETİ

Hipertansiyonu durdurmak üzerine kurulu olan DASH diyeti, ayrıca kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, balık, kümes hayvanları ve kuruyemişlere odaklanmasıyla Akdeniz diyetine benzer, ancak aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcı olmak için tuz alımını azaltmayı da vurgular.

Nisan 2019'da yayınlanan bir araştırmaya göre, DASH diyeti yapan kişiler yüzde 40 daha düşük kalp yetmezliği riski ile ilişkilendirildi.

TLC DİYETİ

Terapötik Yaşam Tarzı Değişiklikleri (TLC) diyeti, kolesterolü düşürmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sadece bir diyet değil; özel beslenme önerileri, kilo yönetimi ve artan fiziksel aktiviteyi içeren kapsamlı bir yaşam tarzı yaklaşımıdır.

TLC diyeti, işlenmiş et, hamur işleri ve tereyağı gibi doymuş yağ, kolesterol ve yağ oranı yüksek gıdalar yerine tam tahıllar, sebzeler, meyveler, süt ürünleri ve sınırlı yağsız proteinlere odaklanır.

TLC diyetinin bir kişinin LDL kolesterolü, trigliseritleri, kan basıncı ve kilosu üzerinde düşürücü etkileri olduğu gösterildi.

Akdeniz, DASH ve TLC diyetleri benzer olduğundan, doktorunuz veya diyetisyeniniz hangisinin sizin için en faydalı olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir.

VEJETARYEN DİYET

Vejetaryen bir diyet, et, kümes hayvanları veya deniz ürünleri tüketimi olmaksızın tam tahıllar, süt ürünleri, yumurta, meyve, sebze, soya ürünleri ve kuruyemişlere odaklanır. Vejetaryen diyet, uzun bir süre boyunca yenildiğinde, daha düşük kilo, daha düşük kolesterol ve düşük tansiyon dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık yararları ile ilişkilidir.

Kasım 2017'de yayınlanan bir araştırma, vejetaryen bir diyetin kolesterolü düşürdüğünü ve koroner arter hastalığından ölme riskini yüzde 25 oranında azalttığını buldu.

VEGAN DİYET

Vegan diyet, yumurta, süt ürünleri, jelatin ve peynir altı suyu dahil olmak üzere tüm hayvansal kaynaklı ürünlerin yasaklandığı bir diyettir. Vegan diyet, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve erken ölüm riskinin azalmasına ek olarak kilo verme ile bağlantılıdır.

Aralık 2018'de PLoS One dergisinde yayınlanan bir araştırma, veganların et yiyen insanlardan daha düşük LDL ve trigliserit seviyelerine sahip olduğunu buldu.