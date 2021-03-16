Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi
Basit kurabiye tarifi | Çayın yanına çok yakışan bir kurabiye tarifi arayanlar 'Kolay kurabiye tarifleri' konusunu sık sık aratıyor. Peki, kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Az malzemeli un kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan son derece pratik bir kurabiye tarifi arıyorsanız mutlaka kolay un kurabiyesi tarifini denemelisiniz.
Un kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 1 paket margarin ya da 250 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Un kurabiyesi nasıl yapılır?
Margarin ya da tereyağını bir süre oda sıcaklığında bekletip yumuşamasını sağlayın.
Ardından tüm malzemeyi bir kabın içerisinde güzelce yoğurun.
Yoğurduğunuz hamuru 10-15 dakika dinlendirin.
Ardından hamurdan parçalar koparıp şekil verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri 10 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler kızarınca fırını kapatın.
Fırının kapağını açmadan 15-20 dakika bekleyin.
Ardından kurabiyeleri çıkarın.
Kurabiyeler soğuyunca pudra şekeriyle süsleyin.
Afiyet olsun.