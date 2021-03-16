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Kadın - Aile Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi
Kadın - Aile

Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi

Basit kurabiye tarifi | Çayın yanına çok yakışan bir kurabiye tarifi arayanlar 'Kolay kurabiye tarifleri' konusunu sık sık aratıyor. Peki, kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Az malzemeli un kurabiyesi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:14:00 -
Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan son derece pratik bir kurabiye tarifi arıyorsanız mutlaka kolay un kurabiyesi tarifini denemelisiniz.

Un kurabiyesi tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket margarin ya da 250 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilin

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Margarin ya da tereyağını bir süre oda sıcaklığında bekletip yumuşamasını sağlayın.

Ardından tüm malzemeyi bir kabın içerisinde güzelce yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 10-15 dakika dinlendirin.

Ardından hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri 10 dakika kadar pişirin.

Kurabiyeler kızarınca fırını kapatın.

Fırının kapağını açmadan 15-20 dakika bekleyin.

Ardından kurabiyeleri çıkarın.

Kurabiyeler soğuyunca pudra şekeriyle süsleyin.

Afiyet olsun.

Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?
Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?

Kadın - Aile

Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?

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