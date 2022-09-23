Kolay sütlü tatlı tarifi | Nefis haşhaşlı sütlü tatlı nasıl yapılır?
Hem hafif hem de leziz bir tatlı tarifi arayanlar 'Kolay sütlü tatlı' konusunu araştırıyor. Peki, haşhaşlı sütlü tatlı yapılır mı?
Hızlıca hazırlayabileceğiniz, damaklarınızı şenlendirecek leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Kolay sütlü tatlı tarifi
Malzemeler:
- 2,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı haşhaş
Nefis haşhaşlı sütlü tatlı nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine süt, nişasta ve şekeri alıp karıştırın.
Tencereyi ocağa alır ve tatlı pişene kadar devamlı karıştırın.
Tatlı kıvam alınca haşhaş ve vanilini ekleyin.
Ocağın altını kapatın ve tatlı sıcakken kaselere boşaltın.
Tatlınızı tarçın ya da kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz.
Tatlı oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.