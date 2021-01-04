Kolay revani tarifi | Revani nasıl yapılır?
Revani gerekli malzemeler | Leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız menünüze revaniyi ekleyebilirsiniz. Peki, revani nasıl yapılır? | Şerbetli revani tarifi | Pratik revani nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem? | Lezzetli bir tatlı arıyorsanız mutlaka kolay revani tarifini denemelisiniz. Peki, revani için hangi malzemeler gerekli?
Revani tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2,5 su bardağı şeker
- Yarım limon suyu
Revani nasıl yapılır?
Revani hazırlamaya şerbetiyle başlamanız gerekiyor.
Öncelikle su ve şekeri alıp ocağın altını açın.
Yaklaşık yarım sonra limonu şerbete ekleyin. 5 dakika sonrasında ocağın altını kapatın.
Bir kasenin içerisine un ve şekeri alıp iyice çırpın.
Yağ, yoğurt ve irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.
Son olarak un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek hamura ekleyin.
Güzelce karıştırdığınız hamuru yağlanmış fırın tepsisine boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.
Fırından aldığınız revaninin ilk sıcağı çıkınca oda sıcaklığındaki şerbeti üzerine gezdirin.
Tatlınızı dilimleyin.
Son olarak tatlının üzerine hindistan cevizi serpin.
Tatlı şerbetini çekince servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.