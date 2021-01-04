  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kolay revani tarifi | Revani nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay revani tarifi | Revani nasıl yapılır?

Revani gerekli malzemeler | Leziz ve kolay bir tarif arıyorsanız menünüze revaniyi ekleyebilirsiniz. Peki, revani nasıl yapılır? | Şerbetli revani tarifi | Pratik revani nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:22:00 -
Kolay revani tarifi | Revani nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem? | Lezzetli bir tatlı arıyorsanız mutlaka kolay revani tarifini denemelisiniz. Peki, revani için hangi malzemeler gerekli?

Revani tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker
  • Yarım limon suyu

Revani nasıl yapılır?

Revani hazırlamaya şerbetiyle başlamanız gerekiyor.

Öncelikle su ve şekeri alıp ocağın altını açın.

Yaklaşık yarım sonra limonu şerbete ekleyin. 5 dakika sonrasında ocağın altını kapatın.

Bir kasenin içerisine un ve şekeri alıp iyice çırpın.

Yağ, yoğurt ve irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek hamura ekleyin.

Güzelce karıştırdığınız hamuru yağlanmış fırın tepsisine boşaltın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.

Fırından aldığınız revaninin ilk sıcağı çıkınca oda sıcaklığındaki şerbeti üzerine gezdirin.

Tatlınızı dilimleyin.

Son olarak tatlının üzerine hindistan cevizi serpin.

Tatlı şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi
Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi

Kadın - Aile

Su muhallebisi nasıl yapılır? | Su muhallebisi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?
Ekonomi

Enflasyon ne kadar oldu? Son dakika TÜİK aralık enflasyon oranı ile ocakta emekliye ne kadar zam var?

Memur ve emeklilerinin dört gözle beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, Aralık 2020 dönemine ve yıllık enflasy..
Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşm..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay