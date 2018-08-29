Kolay irmik helvası tarifi

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı irmik,

1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

1 paket vanilya,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ.

KOLAY İRMİK HELVASI TARİFİ

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ eklenir, tereyağı eritilir.

Çam fıstıkları tencereye alınarak hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

Ayrı bir tencerenin içerisinde su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alınır.

Şeker eriyinceye kadar karıştırılır ve ısınmaya bırakılır.

Pembeleşen çam fıstıklarının içerisine irmik eklenir ve kavrulur.

İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine katılır.

İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirilir ve ocaktan alınıp, 10 dakika demlenmeye bırakılır.

Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir. Suyunu çekince ocağı kapatın ve kapağını açıp üzerine temiz bir havlu kapatın ve tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

15 dakika sonra kapağını ve havlusunu kaldırıp kontrol edin. Damak tadınıza göre sıcak veya ılık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.