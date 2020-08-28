Kolay İhracat Platformu ihracatçıların hizmetine açıldı

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara ve ihracat hedefi olan girişimcilere sundukları danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye aldıklarını bildirerek, “Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak.” dedi.

Pekcan, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen, Türkiye’nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu’nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan Pekcan, Kolay İhracat Platformu’nun, Türkiye’nin ihracatına doğrudan etki edebilecek, üzerinde oldukça çalıştıkları ve büyük heyecan duydukları çok önemli bir yazılım projesi olduğunu belirtti.





- “Kolay İhracat Platformu 41 kere Maşallah projemiz”





Bakan Pekcan, iş insanları için dijital çağın ruhuna uygun, oldukça gelişmiş bir altyapı hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İhracatçılarımıza ve ihracat hedefi olan girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz. Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. Bildiğiniz gibi, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle dijitalleşme ve otomasyon eksenli projelere büyük önem ve öncelik atfediyoruz.

Kolay İhracat Platformu'ndan önce, bugüne kadar dijitalleşme ve otomasyonu merkeze alan, Türkiye’nin ticaretin en kolay, hızlı ve güvenilir yapılabildiği ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımıza odaklandık ve devam ettik. Dijitalleşme çalışmalarımızdan da biraz bahsedeyim diye çalışma yaptık, gördük ki bu 41. projemiz. Dış ticaret ile ilgili 7 ayrı projeyi devreye almışız. İç ticaret ile ilgili 15 projeyi, gümrüklerle ilgili 12 projeyi, eğitim ve bilgilendirme ile ilgili de 7 projemizi devreye almışız bu da 41 kere maşallah projemiz.”

Gümrüklerin dijitalleşmesine ve şeffaflaşmasına çok önem verdiklerini aktaran Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesinde Avrupa’da çok önde olduklarını vurguladı.

Pekcan, 1-2 İskandinav ülkesinin Türkiye gümrükleriyle aynı seviyede olduğunu anlatarak, “Sevk evraklarını dijital ortamda paylaşamıyorduk, Avrupa bunun karşılığını veremiyordu. Pandemi sürecinde onun da önüne geçmiş olduk. Pandemi süreciyle beraber bütün dış ticaret firmalarımız gümrüklere hiç uğramadan işlemlerini evlerinden, ofislerinden yapabildiler. Bu konuda da çok teşekkür aldık. Biz bu çalışmaları zamanında tamamlamıştık. Devlet desteklerinde sağladığımız otomasyon sistemimizi yıl başında devreye almıştık. 1 Ocak 2020 itibarıyla 6 dijital projemizi devreye almıştı. Firmalarımız devlet desteklerinden evinden, ofisinden, mobil telefonundan müracaat edip faydalandılar.” diye konuştu.

Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemine değinen Pekcan, artık dünyanın neresinde olunursa olunsun bütün müşavirlerin ve merkez teşkilatının online olarak iş birliği halinde olduğunu, her ülkedeki müşavirin günlük, anlık değişimleri kendileriyle paylaştığını söyledi.

Pekcan, Bakanlığın birçok verisini de Kolay İhracat Platformu’nda veri bankası olarak kullandıklarını vurgulayarak, bu projenin başarısının diğer projelerin başarısından geldiğini dile getirdi.

Yakın zamanda E-Ticaret Bilgi Platformu'nu paylaştıklarını, Sanal Ticaret Akademisini devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, “Kovid sürecinde devreye aldığımız Sanal Ticaret Heyetleri ve Sanal Fuar Uygulamalarımız TİM ile birlikte çok başarılı gidiyor. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız, yaklaşık 1 aydır Kapıkule’de deniyoruz Randevulu Sanal Sıra Sistemi projemiz… Artık iç gümrüklerde ihracatçımız evraklarını tamamladığı anda hangi gümrük kapısından hangi gün ve saatte gitmek istiyorsa sistem üzerinden randevu alıyor. Sırasının geldiğini, yaklaştığını sistem haber veriyor. Kullanıcıların oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Bunu Hamzabeyli ve Karkamış'tan başlayıp sonra bütün Türkiye’deki kapılarımıza yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.









- “Platformumuz hem ihracatçımız hem de bakanlığımız için yeni bir sayfa ”





Bakan Pekcan, Kolay İhracat Platformu’nun kapsamı, niteliği, hedef kitle ve etki alanı, ayrıca içinde barındırdığı teknoloji itibarıyla bugüne kadar tamamladıkları tüm projelerin ötesine geçtiğini söyledi.

Bugünün küresel dijital ekonomisinde oluşan devasa bilgi havuzunu etkin şekilde kullanabilmenin oldukça kritik hale geldiğini belirten Pekcan, bilgiyi doğru ve etkin şekilde kullanabilen, dijital ekonomi alanında doğru adımlar atabilen ülkeler ve şirketlerin öne çıktığını dile getirdi.

Pekcan, Türkiye’nin, ekonomik büyümede, kalkınmada, yerli ve milli üretimde, ihracatta çok ciddi hedeflerinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hedeflerimize ulaşmamız adına dijital ekonomiye en iyi şekilde adapte olabilmemiz gerekmektedir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu vizyonla çalışıyoruz. Firmalarımızı dijitalleşme alanında cesaretlendirme ve desteklemenin ötesinde Bakanlık olarak kendi iş süreçlerimizde ve sunduğumuz hizmetlerde dijital teknolojileri yakından takip ediyor, bunları iş süreçlerimize adapte ediyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon alanında öncü ve örnek bir kurum olma vizyonu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Kolay İhracat Platformumuz da bu vizyonla geliştirdiğimiz projelerin en son ve en gelişmiş örneğidir. Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Kolay İhracat Platformu hem ihracatçımız hem de Bakanlığımız için yeni bir sayfa olacak.”





- “Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde”





Bakan Pekcan, Kolay İhracat Platformu’nun teknoloji altyapısı, kapsamı ve veri yönetimi tasarımı ile dünyadaki benzer örneklerinden açık ara ayrışarak öne çıktığını vurgulayarak, “ABD, Kanada, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere kamu eliyle oluşturulmuş birçok siteyi inceledik. Kolay İhracat Platformumuz, kapsamı, sürdürülebilirliği, kullanıcı dostu olması ve özellikle de kullandığı gelişkin veri analiz yöntemleri ile tüm yurt dışı emsallerinden açık ara öndedir. Kolay İhracat Platformumuzun uluslararası alanda bugüne kadar devreye alınmış en gelişmiş İhracat Destek Platformu olduğunu açıklamaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz.”

Kolay İhracat Platformu ile başta 90 bin ihracatçı ve 3 milyonun üzerinde KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan girişimcilerin tamamını hedeflediklerini anlatan Pekcan, "Bizim amacımız ihracatı tabana yaymak, KOBİ'lerimizi ve girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak, bu doğrultuda onların çalışmalarına destek olmak, yön vermek. Aynı zamanda da yeni alternatif pazar açılımları yapabilmek ve yeni ürün, tamamlayıcı ürün ve yan ürün ihracatını da desteklemek." diye konuştu.







(Sürecek)