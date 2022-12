Kolay damat paçası tarifi: Damat paçası nerenin yemeği? Damat paçası (bursa) malzemeleri ve yapılışı

Enfes sunumu ve farklı tadıyla aranan en güze tariflerden olan damat paçası tarifi, Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden olarak tanınıyor. İşte, kolay damat paçası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası sizlerle...

DAMAT PAÇASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Damat paçası malzemeler

4 adet tavuk but ( ya da 1 adet tam tavuk)

2 litre su (su bol olmalı)

1 adet defne yaprağı

Karabiber

3 adet yufka

9 yemek kaşığı sıvı yağ

Sos malzemesi;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un (tepeleme)

2 su bardağı yoğurt

3-4 su bardağı tavuk suyu

1 adet yumurta

4-5 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı sirke

Tuz ve karabiber (miktarları size bağlı)

Yemeğin üstüne yağlı sos malzemeleri;

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1-2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

DAMAT PAÇASI TARİFİ YAPILIŞI

Tavuklar 2 litre su, 1 adet defne yaprağı ve karabiber eşliğinde kemiklerinden ayrılacak kıvama gelecek şekilde haşlanır. Bu suya tuz atılmamalı.

Haşlanan tavuk etlerini deri ve kemiklerinden ayırarak didiklenir. Etlerin üzeri kapatılarak bir köşede belkemeye alınır. Artan tavuk suyu ise başka bir kaba süzülür.

Fırın 200 derecede ısıtılmaya başlatılırken, yemek yapılacak tepsi yağlanır.

Yufkaların her biri tezgah üzerine yayılarak her biri 3'er kaşık yağ ile yağlanır. Yufkalar geniş parçalar halinde bölünür ve yağlı tepsiye döşenir.

Tepsideki yufkalar fırına verilir ve kızartılır. (Alt-üst kızartılabilir)

Sos için ise tereyağı, sıvı yağ ve un kokuları çıkana kadar kavrulur.

Kavrulan un soğutulur. Ardından soğuyan una ise yumurta ve yoğurt eklenir ve karıştırılarak ocak üzerine alınır.

Malzemeye 3-4 su bardağı tavuk suyu eklenir, bir süre yan muhallebi kıvamına gelene dek pişirilir.

Tam bu sırada ise sosa sirke ve rendelenmiş, dövülmüş sarımsak da katılır. Ocağı kapartmadan 2 dakika önce de sosa tuz ve karabiber eklenir ve 2 dakika sonra ocak kapatılır.

Kızaran yufkalar tezgaha alınır, her yerine 3-4 su bardağı tavuk suyu dökülür. Tekrar fırına alınır ve tavuk suyu çekene kadar (5-7 dakika) fırında kalır.

Tavuk suyunu çeken yufkalar yeniden tezgaha alınır, daha önce hazırlanan tavuk etleri yufkaların üzerine döşenir. Son aşamada ise tavukların üzerlerine çok hafif tuz ve biber eklenir.

Son olarak tavukların üzerine hazırlanan yoğurtlu sos dokülür, yayılır ve tepsi tekrar fırına sürülür.

Yemek 15-20 dakika kadar fırında pişer.

Yemek pişerken tereyağı ve sıvı yağ ocakta karıştırılır ve kırmızı toz biber eklenir. fırından çıkan yemeğin üstüne bu yağlı sos gezdirilir.