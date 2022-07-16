Kolay aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Doğal yöntemlerle aspiratör temizliği!

ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Mutfakta yemek yaparken sürekli kullandığınız aspiratörler zaman içerisinde tüm kiri toplar. Gün içerisinde uzun uzun çalışarak ortamdaki havayı temizlemeye yarayan filtrelerin elbette yağlanmaması mümkün değil. Bu durumda ise aspiratörleri temizleyerek görünen yağından ve içerisinde biriken kirden kurtulmanın pek çok farklı yöntemi var:

Öncelikle aspiratörün filtresini uygun yolla çıkartmalısınız. Elinize aldığınız filtreyi sığdırabileceğiniz düz bir fırın tepsisini uygun bir alan bularak yerleştirmelisiniz. Genellikle siyah, dikdörtgen şeklindeki fırın tepsileri bu işlem için uygun olur. Seçmiş olduğunuz tepsinin içerisine herhangi bir şey koymadan çıkartmış olduğunuz filtreyi yerleştirmelisiniz.

Bu aşamada yerleştirdiğiniz filtrenin üzerindeki birikmiş kir ve yağlardan kurtulmak adına farklı ürünler kullanabilirsiniz. Filtrenin üzerine yağ çözücü sıkabileceğiniz gibi toz halindeki çamaşır deterjanından da dökebilirsiniz. Fakat kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınıyorsanız bu noktada birkaç tatlı kaşığı karbonat da işinizi görür.

Temizleyici olarak seçtiğiniz ürünü filtrenin her yerine iyice döktükten sonra üzerine kaynamış su dökmelisiniz. Su miktarını filtrelerin üzerine çıkacak düzeyde ayarlamalısınız. Suyu az koymamaya dikkat etmelisiniz. Bu noktada su ile beyaz sirke kullanmak filtrenin daha derinlemesine temizlenmesine yardım eder. Beyaz sirken yoksa yalnızca kaynamış su ile de bu adımı uygulayabilirsiniz.

Filtrenin suyun altında kalması için üzerine kaşık, çatal gibi bir ağırlık koymalısınız. 15-20 dakika boyunca filtreyi bu suyun içerisinde bir köşede bekletmelisiniz. Filtrenin aşırı derecede kirli olduğunu düşünüyorsanız tepsiyi ocağın üzerine koyarak 15-20 dakika kadar kaynatabilirsiniz.

Su içerisinde beklettiğiniz filtreyi son olarak bir süngerin tersi ya da bulaşık teli yardımıyla yavaş yavaş silmelisiniz. Filtrenin içerisindeki yumuşayan kirler de bu şekilde ortaya çıkar. Tepside kalan suyun sarardığını ve içerisinde bulunan kir birikintileri olduğunu görebilirsiniz. Ardından filtreyi soğuk su ile güzelce durulamalısınız. Daha sonra dik bir pozisyona getirdiğiniz filtrenin suları süzülünceye kadar tezgaha bekletmelisiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hala filtrenin yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyorsanız filtreyi bulaşık makinesine atarak bir kez daha yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkama işlemini dilerseniz tepside bekletmeden önce de uygulayabilirsiniz.

SODAYLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Sürekli olarak ocakta pişen yemeğin yağına maruz kalan aspiratörün yüzeyinde çıkarılması zor, inatçı lekeler birikebilir. Bu lekelerin temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmak yerine soda gibi doğal ve düşük maliyetli içerikten yardım alabilirsiniz. Bunun için 2 şişe maden suyuna ve aspiratör filtresinin sığacağı genişlikte bir tencereye ihtiyacınız var. Soda kullanarak aspiratör temizliğinde yapmanız gerekenler şöyle;

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini derin ve geniş bir tencere içerisine koyun.

Tencerenin içerisine aspiratör filtresini örtecek miktarda su ekleyip ocakta kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca içerisine 2 şişe sodayı ekleyin ve aspiratör filtresini iyice suya batırın.

Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Zaman içerisinde aspiratör filtresindeki yağların suya karıştığını görebilirsiniz.

10 dakika geçince filtreyi sudan çıkarıp fırça ile iyice fırçalayın.

KARBONATLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Yağdan ve kirden kararmış aspiratör filtrelerinin eski temiz günlerine kavuşmasında en etkili yolların başında karbonat geliyor. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız ve aspiratör filtrenizin temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz karbonat sizin kurtarıcınız olabilir. Bunun için 1 çay bardağı kadar karbonat ve derin bir tencereye ihtiyacınız var.

Öncelikle aspiratörün filtresini çıkarın.

Çelik tencereye suyu ve filtreyi ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynamakta olan suya köpürtmeden azar azar karbonatı ekleyin.

Bu şekilde kaynarken yağ ve kirlerin suya geçtiğini gördükten sonra filtreyi suyun içerisinden çıkarın.

Filtrenizi bulaşık süngeriyle ovalayarak temizleyin ve ardından suyla durulayın.

BEYAZ SİRKEYLE ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

En etkili doğal temizlik malzemelerinden klasikleşen beyaz sirke ile karşınızdayız. Kirden renginin değiştiği aspiratörünüzün filtresini 1 su bardağı beyaz sirke ve 1 fincan karbonat ile ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Beyaz sirke kullanarak aspiratör temizliği yapmak için atmanız gereken adımlar şöyle;

Derin bir tencerenin içerisine su ekleyerek ocakta kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya sirke ve azar azar karbonatı eklemeye devam edin.

Su kaynayınca aspiratör filtresini tencereye yerleştirin ve bu şekilde 10 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.

10 dakika kaynattıktan sonra filtreyi tencereden çıkararak diş fırçasıyla temizlemeye devam edin.

Fırçalama işleminden sonra temiz suyla filtreyi durulayın.