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Kola vücudumuza bakın nasıl zarar veriyor!

İç ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir bardak kolanın 60 dakikada vücuda verdiği zararları anlattı.

12 Ekim 2018 Cuma 18:50
Kola vücudumuza bakın nasıl zarar veriyor!

İşte felakete götüren kısır döngü: Prof. Dr. Karatay, ‘kola içince vücudunuzda neler olduğunun farkında mısınız?’ diyerek aşağıdaki açıklamayı yaptı:

- İlk 10 dakikada: Kanınıza hemen 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantınızın olmamasının nedeni içinde bulunan ‘fosforik asiddir’.

- İlk 20 dakikada: Kan şekeriniz aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar.

- 40 dakika içinde: Kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir.

- 45 dakika içinde: Beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar (eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir.)

- 60 dakika içinde: Ani açlık hissi oluşur. Yeniden kolaya ve tatlılara saldırırsınız.

Bu kısır döngü devam ettiği süre karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde LEPTİN ve İNSÜLİN DİRENCİ gelişir.

Şişmanlık Hastalığını başlatmıştır ve bütün dejeneratif hastalıkların sebebidir.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:50
  1. kola
  2. kolanın vücuda zararları

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