Kokuşmuş mahalle sakinleri milletin sağlığını değil, ceplerini düşünüyor! Tuğba Ekinci'den tepki çeken çıkış

Son dönemde artış kaydeden koronavirüs vakaları korkuturken partiden partiye koşan kokuşmuş magazin mahalllesi ise sorumsuzluğa devam ediyor.

Halkın sağlığı yerine ceplerini düşünen magazin dünyası alınan koronavirüs tedbirlerine uymadığı gibi sosyal medyadan da eleştiri getiriyor.

Açıklamalarıyla sık sık tepki çekemn Tuğba Ekinci, bu kez de koronavirüs kararlarıyla ilgili skandal açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama koronavirüse dair alınan yeni önlemleri açıklamıştı. Yeni alınan kararlarda "paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" denmişti.

Ekinci'den skandal sözler!

Tuğba Ekinci bu karar sonrası küstah açıklamalarda bulundu. Ekinci açıklamasında "Terör oldu müzik yok, deprem oldu müzik yok, maden götü müzik yok, seçim var müzik yok, yarın sınav var müzik yok, Papa gelecek müzik olmasın, Arabistan Kralı öldü müzik yok, Ramazan ayı komple yok, mübarek gecelerde müzik zaten olmaz. O halde ne yapıyoruz eğlence mekanlarını 19.00'da açıyor 20.00'de sahneye çıkıyor 22.00'de bitiriyoruz. Bir ay sonra zaten saat kısıtlaması 19.00'a çekilir. Böyle böyle eğlence dünyası virüse karşı savaşa devam etmiş oluruz. Sonrasında saat diye bir şey kalmaz sokağa çıkma yasağı ilan edilir." ifadelerin yer verdi.

"Sorumsuzluk"

Ekinci’nin milletin derdiyle dertlenmek yerine halkın sağlığını tehlikeye atacak şekilde rezil görüntülerin sahnelendiği eğlence mekanlarının açık kalmasını savunması ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirildi.