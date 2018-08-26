Kokladığı çakmak gazı 19 yaşındaki gencin sonunu getirdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karaoğlu (19), arkadaşlarıyla çakmak gazı kokladı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bir süre sonra yere yığılan Karaoğlu, arkadaşları tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi.