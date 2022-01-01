  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kök hücre nakli ne? Kök hücre nakli niye hangi hastalıklarda kullanılır?
Aktüel

Kök hücre nakli ne? Kök hücre nakli niye hangi hastalıklarda kullanılır?

Kök hücre tedavisi ne oluyor? FETÖ güdümünde olup kapatılan bir derneğin faaliyetleri arasında örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü uzatmak amacıyla çalışmalar yürütülmesinin de bulunduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından pek çok kişi kök hücre tedavisinin ne olduğunu neden kimlere uygulandığını araştırmaya başladı. Kök hücre nakli niye yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 14:01:00 -
Kök hücre nakli ne? Kök hücre nakli niye hangi hastalıklarda kullanılır?

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okul, dernek, vakıf benzeri kuruluşlardaki yapılanmasıyla, söz konusu yerleri örgüt adına nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda, "FETÖ'nün tıp alanındaki mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde 'mesih' olarak görülen örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Peki, kök hücre nakli nedir?

Kök hücre nakli ne? Kök hücre nakli niye hangi hastalıklarda kullanılır?

Kök hücre tedavisi, bir hastalık veya durumu tedavi etmek veya önlemek için kök hücrelerin kullanıldığı bir yöntemdir. Kemik iliği nakli en yaygın kullanılan kök hücre tedavisidir, ancak göbek kordonu kanından elde edilen bazı tedaviler de kullanılmaktadır.2016 yılında Gürcistan'lı bir çocuğun otizm spektrum bozukluğu rahatsızlığı kendi kordon kanı kök hücreleri kullanılarak tedavi edilmiştir. Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerin derişimi yaş ile katlanarak hızla azalmaktadır

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay