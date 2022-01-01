Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okul, dernek, vakıf benzeri kuruluşlardaki yapılanmasıyla, söz konusu yerleri örgüt adına nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda, "FETÖ'nün tıp alanındaki mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde 'mesih' olarak görülen örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Peki, kök hücre nakli nedir?

Kök hücre nakli ne? Kök hücre nakli niye hangi hastalıklarda kullanılır?

Kök hücre tedavisi, bir hastalık veya durumu tedavi etmek veya önlemek için kök hücrelerin kullanıldığı bir yöntemdir. Kemik iliği nakli en yaygın kullanılan kök hücre tedavisidir, ancak göbek kordonu kanından elde edilen bazı tedaviler de kullanılmaktadır.2016 yılında Gürcistan'lı bir çocuğun otizm spektrum bozukluğu rahatsızlığı kendi kordon kanı kök hücreleri kullanılarak tedavi edilmiştir. Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerin derişimi yaş ile katlanarak hızla azalmaktadır