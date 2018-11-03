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Koeman'dan yeni kontrat açıklamaları

Koeman, Galatasaray maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu, "Kazanamadığımız için üzgünüm" dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:33
Koeman'dan yeni kontrat açıklamaları

Fenerbahçe'nin başında Galatasaray derbisine çıkan yardımcı antrenör Erwin Koeman maçı değerlendirirken, "Bir oyun planımız vardı ve bu da işe yaradı. İlk yarıda daha iyi pozisyonlar yakaladık. Golü yememize karşın bizim için işler fena gitmiyordu. Disiplinli oynadık. 2. yarı erken dakikada golü yedik. 2-0'dan sonra rakip geri çekildi. Topun bizde kalmasını sağladık. Sonlarda 2-2'yi yakaladık. Net fırsatlarımız vardı. Maçı kazanmalıydık. 3-2'iyi bulabilirdik. Kazanamadığımız için üzgünüm." dedi.

VALBUENA KONUSU
Valbuena'nın 11'de çıkmasının sürpriz olarak değerlendirildiği ve Phillip Cocu'nun oynatmadığının hatırlatılması üzerine ise Hollandalı, "Phillip ile hiçbir zaman görüş ayrılığı yaşamadım. Birinci hoca odur. Her zaman da onun kararlarına saygı duydum. Bu maça 11'de çıkması sizin için sürprizdi (Yayıncı kuruluşun muhabirine yönelik). Bu yüzden ben futbol antrenörüyüm." ifadelerini kullandı. 

KONTRAT SÖZLERİ
Ewin Koeman görevine devam edip etmeyeceği konusunda ise "Bu işe karar verebilecek tek bir kişi başkanımız. Kulüple sözleşmemiz var. İşimizi yapıyoruz. Pazartesi de olabilir, gelecek ay da olabilir, bilemeyiz. Kontratımız devam ediyor ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." demekle yetindi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:33
  1. erwin koeman

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