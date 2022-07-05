Koç'un şirketi OPET'in kurucusu CHP'yi fena çarptı: Avrupa’nın en ucuzu Türkiye’de

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yetersiz ham petrol üretimi, fiyatlarda dalgalanmalara yol açıyor. Son dönemde yükselişte olan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir tespitte bulunuldu.

"Bugün Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz"

Çanakkale'de bir açılış törenine katılan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, Avrupa'nın en ucuz benzininin Türkiye'de olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllardaki fiyatlarla bugünü karşılaştıran Öztürk, "Bundan 15 sene önce biz, Avrupa’nın en pahalı benzinini satıyorduk. Bugün ise Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz." dedi.

"O zaman yüzde 50 ile yüzde 70 arasında ÖTV ödeniyordu"

Akaryakıt fiyatının uluslararası petrol, dolar ve vergi fiyatlarından oluştuğunu dile getiren Öztürk, "Neden o zaman Avrupa’nın en pahalı benzinini satıyorduk? Çünkü o zaman yüzde 50 ile yüzde 70 arasında, özel tüketim vergisi dediğimiz ÖTV ödeniyordu." ifadelerini kullandı.

Öztürk, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Benzin ve motorin fiyatlarını düşürmek bizim elimizde değil"

"Bugün gelirken baktım, benzinde yüzde 10, motorinde yüzde 7,7 vergi ödeniyor. Yani benzin ve motorin fiyatlarını düşürmek bizim elimizde değil. Devletin elinde değil. Yöneticilerin elinde değil.

Biz hesaplarken hep uluslarası fiyatlara göre hesaplıyoruz. 15 sene önce de dolarla, euroyla hesaplanıyordu, bugün de dolarla euroyla hesaplanıyor. O gün de doları, euroyu Avrupa ülkeleri kazanıyordu, bugün de onlar kazanıyor.

"Almanya bile vergileri bizden daha fazla alıyor"

O gün de TL kazanıyorduk, bugün de TL kazanıyoruz. Dolayısıyla inşallah ülkemiz güçlü olur. Güçlü oldukça vergileri düşürürüz.

Şu anda bizden çok çok güçlü dediğimiz Almanya bile vergileri bizden daha fazla alıyor."