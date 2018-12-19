Koçdar, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü oldu

Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bosch Pazarlama Müdürlüğü görevine Özlem Koçdar getirildi. 17 yıllık profesyonel hayatında sırasıyla cep telefonları, tüketici elektroniği, bilişim teknolojileri ve beyaz eşya sektörlerinde pazarlama üzerine uzmanlaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Koçdar, 2015’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı.