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Koçdar, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü oldu

Bilişim teknolojileri ve beyaz eşya gibi birçok sektörde uzmanlaşan Özlem Koçdar, Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bosch Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
Koçdar, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü oldu

Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bosch Pazarlama Müdürlüğü görevine Özlem Koçdar getirildi. 17 yıllık profesyonel hayatında sırasıyla cep telefonları, tüketici elektroniği, bilişim teknolojileri ve beyaz eşya sektörlerinde pazarlama üzerine uzmanlaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Koçdar, 2015’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
  1. Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
  2. Özlem Koçdar
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi
  4. Bahçeşehir Üniversitesi
  5. Executive MBA

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