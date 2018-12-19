Koçdar, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü oldu
Bilişim teknolojileri ve beyaz eşya gibi birçok sektörde uzmanlaşan Özlem Koçdar, Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bosch Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
Bosch Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bosch Pazarlama Müdürlüğü görevine Özlem Koçdar getirildi. 17 yıllık profesyonel hayatında sırasıyla cep telefonları, tüketici elektroniği, bilişim teknolojileri ve beyaz eşya sektörlerinde pazarlama üzerine uzmanlaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Koçdar, 2015’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı.
YORUM YAZ