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Kocatepe’den zaferi dünyaya telsizle duyurdular

Afet ve Acil Durum (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ATRAD), Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’de Telsiz uygulama kampı kurdu.

27 Ağustos 2019 Salı 17:14
Kocatepe’den zaferi dünyaya telsizle duyurdular

Afet ve Acil Durum (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ATRAD), Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’de Telsiz uygulama kampı kurdu. Dünyadaki amatör telsizcilerle “TC03ZFR” özel çağrı işareti ile irtibat kurarak zaferimizi ilan etti.


Afyonkarahisar Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ATRAD) yaptığı açıklamada; “Büyük Taarruz Zafer Haftası’nın 97. Yılında farklı bir uygulama olarak Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte Afyonkarahisar Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği olarak şühedanın manevi huzurunda Büyük Taarruzun başlangıcı ve kurtuluşun mihengini oluşturan Kocatepe’de Zafer Yürüyüşü sonrası telsiz uygulama kampı kurduk. ‘TC03ZFR’ özel çağrı işareti ile dünyadaki amatör telsizcilerle irtibat kurarak zaferimizi duyurduk. Peygamberimizin ‘vatan sevgisi imandandır’ sözünü kendine düstur edinmiş imanlı bir milletin, Bilge Kağan’ın “Ey Türk, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir ki? Diyen bir milletin evlatları olarakher daim tam bağımsızlık şiarıyla, vatan, bayrak, din, millet şuuruyla hareket ediyoruz. 97 yıl önce Düvel-i Muazzama’ya karşı kazanılan büyük zaferin başlangıcı Kocatepe’de emperyal güçlere karşı milli mücadele veren kahraman ecdadımızı bir kez daha dünyaya duyurmak ve onlara minnet borcumuzu ödemek istedik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:14
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