Kocasinan’da kar seferberliği

Belediye ekipleri, önceliği yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlar, ana caddeler ve sokaklara vererek ulaşımın güvenli bir şekilde akmasını sağlıyor. Hem iş makineleriyle hem de yaya ekiplerin kar kürekleriyle yürüttüğü çalışmalar, ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kışın getirdiği bereketin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Kayseri kar ile uyandı ve her taraf bembeyaz oldu. Dört mevsimi ayrı güzel olan şehrimizde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada, hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp Kocasinan’ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam edecekler. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların titizlikle devam edeceğini ve belediyenin 3 vardiya düzeninde, 24 saat esasına göre görev başında kalacağını belirterek vatandaşların güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı.