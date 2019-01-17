Kocaoğlu aday gösterilmezse bakın ne yapacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tekrar adaylık talebinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, aday yapılmaması ya da istediği kişilerden herhangi birinin aday olmaması durumunda bağımsız aday olabileceği konuşuluyor.

İzmir'de mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun tekrar adaylık talebinde bulunması parti içinde yeni bir kriz çıkardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gergin bir görüşme yapan Kocaoğlu, kendisi ya da istediği biri aday gösterilmediği takdirde "bağımsız aday" olma seçeneğini bile değerlendirdiği söylendi.

Kılıçdaroğlu İzmir'i sil baştan değerlendirecek

Bu gelişmelerden sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, tüm tarafların kabul edebileceği bir ismi belirlemek için aday adayları, milletvekilleri ve İzmir örgütü ile yeniden görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Kocaoğlu Tunç Soyer'i istemiyor

Tunç Soyer'in adaylığına karşı olduğu bilinen Kocaoğlu, dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kocaoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun CHP'ye ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla yaptığım görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım."