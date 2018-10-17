Kocaman reddetti! Ersun Yanal'a gidiyorlar
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, İran ekiplerinden Traktör Sazi'nin teklifini kabul etmedi.17 Ekim 2018 Çarşamba 12:58
Aykut Kocaman, İran ekibi Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddetti. Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkilileri sürpiz bir hamle daha yaptı.
Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği iddia edildi.
Kocaman ve Yanal'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.
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