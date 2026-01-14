  • İSTANBUL
Kocaeli'ye kar bereketi! Yuvacık Barajı dipten döndü, su seviyesi şahlandı!
Yerel

Kocaeli'ye kar bereketi! Yuvacık Barajı dipten döndü, su seviyesi şahlandı!

Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı, kuraklık tehlikesiyle burun buruna gelen kente can suyu oldu. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve geçtiğimiz aralık ayında doluluk oranı yüzde 1'e kadar gerileyerek alarm veren Yuvacık Barajı, kar sularının dereleri doldurmasıyla yeniden hayata döndü. Beyaz örtüyle kaplanan baraj havzasında su seviyesi kısa sürede yüzde 16'ya kadar yükseldi.

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışları sonrası, Yuvacık Barajı ve çevresindeki orman alanı, beyaz örtüyle kaplandı. Manzara dronla görüntülendi. Daha önce yüzde 1'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışının ardından yüzde 16'ya yükseldi.

Kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Karla Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı da beyaza büründü. Barajın çevresindeki orman alanı karla kaplandı, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 16 dolulukla 8 milyon 617 bin metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda; geçen aralık ayında su seviyesi yüzde 1’e kadar gerilemişti. Kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi yüzde 16’ya yükselmiş oldu. (DHA) 

