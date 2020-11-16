Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacı için Sapanca Gölü'nden 8,3 milyon metreküp su çekildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden su alımı yapıldığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İSU Genel Müdürlüğünün vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için var gücüyle çalıştığı kaydedildi.

Yatırımlarla kaliteli ve içilebilir suyun vatandaşların ev ve iş yerlerine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı seviyesinin düşmesinden dolayı Sapanca Gölü'nden 23 Eylül-16 Kasım tarihlerinde toplamda 8 milyon 295 bin 321 metreküp su alımı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Sapanca Gölü Terfi Merkezi'nden 3 pompayla Başiskele Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne 22 kilometrelik isale hattı üzerinden yapılan su alımıyla 55 günlük sürede 3 milyon 137 bin 780 kWh elektrik tüketimi gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketim neticesinde 1 milyon 968 bin 627 lira ek işletme maliyetinin oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, İSU'nun Kocaeli'de vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalıştığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Günümüz ekonomik şartları dahilinde artan işletme maliyetleri ve yapılan büyük yatırımlarla 30 büyükşehir belediyesi içinde fiyatlandırma uygulamasında en uygun su fiyatı sıralamasında 25. sırada yer almaktayız. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet üretmek ve üretilen hizmetlerin karşılığında elde edilen gelirleri yine vatandaşlarımıza en uygun, en verimli şekilde altyapı ve teknoloji yatırımlarında kullanmaya ve özen göstermeye devam edeceğiz."