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Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27 Eylül Cuma

Kocaeli yarın okullar tatil mi? Bugün İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem İstanbul’un yanında Bursa, Yalova ve Kocaeli’de de hissedildi. Deprem sırasında okullarda bulanan öğrenciler hemen dışarı çıkartılıp evlerine gönderildi. İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli Valiliklerinden yapılan açıklamada bugün okulların tatil ediliğini duyurdu. Peki Kocaeli’nde yarın 27 Eylül Cuma okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği yarın okullar tatil edilecek mi?

26 Eylül 2019 Perşembe 19:29
Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27 Eylül Cuma

Kocaeli yarın okullar tatil mi? Bugün İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem İstanbul’un yanında Bursa, Yalova ve Kocaeli’de de hissedildi. Deprem sırasında okullarda bulanan öğrenciler hemen dışarı çıkartılıp evlerine gönderildi. İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli Valiliklerinden yapılan açıklamada bugün okulların tatil ediliğini duyurdu. Peki Kocaeli’nde yarın 27 Eylül Cuma okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği yarın okullar tatil edilecek mi?

Deprem Kocaeli'de de şiddetli hissedildi. İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı. Kocaeli'de okullar valilik kararıyla tatil edildi. Okulların yarın tatil olup olmayacağı konusunda Kocaeli Valiliğinden şuana kadar henüz bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 19:29
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  • Tuğrul DemirciTuğrul Demirci7 dk önce
    Bence yarın okulların tatil olması lazım

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