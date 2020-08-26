  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı
Aktüel

Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 01:16:12 -
Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 68 kişi para cezasına çarptırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 68 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1332 iş yeri denetlenerek 17 bin 986 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 37, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Wagner, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmel..
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?
Dünya

İran ve Rusya arasında önemli görüşme! F-35'leri neden havalandırdılar?

İran ve Rusya arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, Rusya ile askeri ilişkileri güçlendirmeyi hedefledik..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı