SON DAKİKA
Kocaeli'nde kebapçıya kurşun yağmuru!
Yerel

Kocaeli'nde kebapçıya kurşun yağmuru!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kocaeli'nde kebapçıya kurşun yağmuru!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içerisinde vatandaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Hafif ticari araç ile olay yerine gelen şüpheliler, içeride vatandaşların bulunduğu sırada restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, saldırganların hafif ticari araçla olay yerine geldikleri ve saldırının ardından kaçtıkları ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

