  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'nde boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize kıyafetleriyle giren kadın veteriner kurtardı
Aktüel

Kocaeli'nde boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize kıyafetleriyle giren kadın veteriner kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:32:02 -
Kocaeli'nde boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize kıyafetleriyle giren kadın veteriner kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın veteriner hekimin, suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kerpe sahilinde bir köpeğin suda boğulmak üzere olduğunu düşünen vatandaşlar, seslenerek kıyıya çıkması için çabaladı.

O sırada bir kadın, kıyafetleriyle denize girerek köpeği kıyıya çıkardı.

Şoka girmiş halde sudan çıkarılan köpek, sobanın yanında ısınabilmesi için civardaki bir restorana götürüldü.

Yaşananlar, çevredekilerce cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sudan köpeği çıkaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, market alışverişi için evden çıktığını, insanların sahilde toplandığını ve denize doğru bağrıştığını aktardı.

Suda bir insan olabileceğini düşündüğünü ifade eden Öçal, yaklaşınca insanların seslenerek sudaki köpeği çağırdığını fark ettiğini söyledi.

Öçal, şöyle devam etti:

"Önce sahipli olduğunu düşündüm ama sahipsiz sokak köpeğiymiş. Telefonla yardım çağırmak isteyenler, sandal arayışında olanlar vardı. Köpekler iyi yüzücüdür, önce bekledim kıyıya yüzer mi diye ama baktım suda daireler çiziyor, şoka girdiğini, boğulmak üzere olduğunu düşündüm, suya girdim. Sudan çıkardığımızda soba olduğu için civardaki bir restorana götürdüler. Tabii olayın sıcaklığıyla fark etmedim ama su oldukça soğuktu, çıkınca etkisini hissettim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu
Siyaset

Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

Seçim sürecinde, AK Parti döneminde boş metrobüse binerek, “Metrobüslerdeki yoğunluk için sürpriz bir çalışmamız” var diyen CHP’li Ekrem İma..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay