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Gündem Kocaeli'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Kocaeli'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-09 11:15:00 -
Kocaeli'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprak mahsulleri ofisi silosundaki patlamada yaralananlardan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de Derince ilçesinde TMO silolarının bulunduğu yerde patlama oldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. 12 kişi yaralanmıştı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. 

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. 

Yaralananlarda bir kişi tedavi gördüğü hastanede kaybetti. 

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