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Aktüel Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu
Aktüel

Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:58:18 -
Kocaeli'de yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki yol çalışması kazısında patlamamış eski top mermisine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi'ndeki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım'daki yol çalışmasındaki kazıda paslanmış ve eski bir top mermisi olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve uzman ekipler gönderildi.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf veya rakam bulunmayan patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

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