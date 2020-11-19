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Aktüel Kocaeli'de yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:55:10 -
Kocaeli'de yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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