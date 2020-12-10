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Aktüel Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Aktüel

Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:10:42 -
Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantı yolunda Y.E. yönetimindeki 34 PB 3940 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Önünde seyir halindeki Ş.K'nin kullandığı 41 VC 176 plakalı otomobil taşıyan tıra çarparak duran otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

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