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Aktüel Kocaeli'de silahlı kavga
Aktüel

Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 00:18:00 -
Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kadın öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülten Ş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gülten Ş'nin hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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