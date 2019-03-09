Kocaeli’de Servetiye Cephesi konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda, Milli Mücadele döneminde Anadolu ve Kocaeli’ndeki az bilinen gerçekler ele alındı.

Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa, “İngiltere’de doktora yaparken Milli Mücadele döneminde İngiliz Büyükelçiliği yıllık raporlarının fotokopilerini biriktirdim. Tarihin akışına bakıldığında İngiltere ve biz siyasi ilişkilerden, diğer nedenlerden dolayı içli dışlı olduk. İngilizler gerçekten Osmanlı ve milli mücadele ile ilgili çok büyük bir arşiv bulunuyor. İngiliz Büyükelçiliği 1919 yılının şartlarına göre çok ayrıntılı olarak istihbarat elde etmiş ve bu istihbaratı çok iyi bir şekilde arşivlemişlerdir. Amerikan Büyükelçiliğinin belgeleri İngiliz Büyükelçiliğinde çok sığ ve yüzeyseldir. İngiliz Büyükelçiliğinin raporlarına bakıldığında Sevr anlaşmasının bu kadar ağır olması Türkleri Anadolu da direnişe sevk ettiği belirtiliyor. Yani büyükelçilik Sevr anlaşmasının bu kadar ağır olması, Anadolu’da milli mücadelenin başlamasına neden olduğu belirtiliyor” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi’nden Doç. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü Özlü, “Kocaeli’nin İngilizler tarafından işgal sürecin de birçok önemli ayağı bulunuyor. İngilizler Hint, Mısır ve Selanik’ten birçok askeri, bu bölgeye getiriyor. İngilizler Kocaeli bölgesindeki birçok noktayı Yunan birliklerine bırakıyor. Özellikle İzmit ve Gebze arası tamamen Yunan birliklerinin kontrolüne geçiyor. Yunanlılar bölgedeki Rum ve diğer etnik kökenli grupları ayaklandırarak katliamların yapılmasını sağlıyorlar. Yunan birlikleri ilk olarak Adapazarı’ndan atılıyorlar, daha sonra bu direniş devam ederek Yunanlılar, Karamürsel ve Yalova istikametine doğru sürülüyor. Yunan birlikleri geriye doğru birçok katliama ve yakıp yıkmalarda bulundu. Kocaeli bölgesi stratejik acıdan çok önemli bir konumda bulunuyor. Servetiye Cephesi’nde büyük bir mücadeleye girilmeseydi Sakarya Meydan Muharebesi yapılamazdı. Servetiye cephesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapılmasına zemin hazırlamıştır” diye konuştu.

Öte yandan Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin,19Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Gaziantep Üniversitesi’nden Yüksel Babanınoğlu Bayıl, Kocaeli ile alakalı tarihe ışık tutacak bilgileri aktardı.