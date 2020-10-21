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Aktüel Kocaeli'de Roma dönemine ait tarihi eseri satmak isteyen kişi yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de Roma dönemine ait tarihi eseri satmak isteyen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:25:53 -
Kocaeli'de Roma dönemine ait tarihi eseri satmak isteyen kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu belirlenen Kybele sunağını satmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca "Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser satışı yapmak isteyen M.Ö. yakalandı.

Operasyonda, Kandıra ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığı tespit edilen, Roma dönemine ait, üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykel (Kybele sunağı) ele geçirildi.

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