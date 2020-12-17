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Aktüel Kocaeli'de minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:11:53 -
Kocaeli'de minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptıktan sonra hareket halindeki tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ulaş D'nin kullandığı 07 FOG 20 plakalı otomobil, Köseköy mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Yaşar S. idaresindeki 58 SF 403 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, arkadan gelen Yüksel A. yönetimindeki 43 UR 444 plakalı tırın altına girerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı sürücü Ulaş D, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istimaketinde ulaşımın kaza nedeniyle tek şeritten sağlanması dolayısıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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