  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:58:47 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 371 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1443 iş yeri denetlendi, 21 bin 367 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 21, maske takma kuralına uymayan 232, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, yasaklanan yerlerde sigara içen 89 kişi ile tedbirlere uyulmayan 11 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 973 aracın kontrolü sağlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı!

Toplu taşımada adeta virüs yayılsın diye uğraşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada istifa çağrısı yapıldı. ..
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum
Gündem

Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, tıklım tıklım şekilde yapılan ulaşım şeklini nasıl izah edec..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay