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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:34:01 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1354 iş yeri denetlendi, 18 bin 226 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 136, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 120, sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişi ve tedbirlere uymayan 10 sürücü ile 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında 1544 araç denetlendi.

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