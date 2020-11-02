  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 249 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 249 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:01:27 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 249 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 249 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1467 iş yeri denetlendi, 20 bin 121 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 11, maske takmayan 229, tedbirlere riayet etmeyen 9 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu
Gündem

Bomba iddia: Türkiye'de petrol bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde TPAO'nun açtığı kuyuda yüksek kalitede petrol rezervi keşfedildiği iddia edildi. ..
İsmet İnönü'den itiraf: Kemalistlerin Harf İnkılabı yalanı çöktü!
Aktüel

İsmet İnönü'den itiraf: Kemalistlerin Harf İnkılabı yalanı çöktü!

Gazeteci Yazar Kemal Özer sosyal medya hesabından tarihi bir belge paylaştı. Özer paylaşımındaki belgede, kendi hatıratında itiraflarda bulu..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay