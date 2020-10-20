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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:10:10 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 230 kişi ile 14 iş yerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1963 iş yeri denetlendi, 23 bin 176 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 11 kişi, maske takma kuralına uymayan 193 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiyle tedbirlere riayet etmeyen 14 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı.


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