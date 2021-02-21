  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı
Yaşam

Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu üzerinde meydana gelen kazayı izlemek için yavaşlayan araca bir otobüs arkadan çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:25:00 - 2021-02-22 00:06:07
Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen bir kazayı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı. Kaza anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı.

Kazayı izlerken otobüs çarptı

 

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmi tatiller ne zaman 2021 resmi tatiller kaç gün? Ramazan Bayram tatili, Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Gündem

Resmi tatiller ne zaman 2021 resmi tatiller kaç gün? Ramazan Bayram tatili, Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Resmi tatiller koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Mart itibariyle iller bazında normalleşmelerin başlanacak olması nedeniyle vatandaşlar ta..
Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri
Sağlık

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri

Asperger sendromu tedavi edilebilir mi? Pek çok kişi asperger sendromunun ne olduğunu araştırıyor. Peki, asperger sendromu tedavisi var mı? ..
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay