Kocaeli'de kar mesaisi
Yerel

Kocaeli’de kar mesaisi

Yeniakit Publisher
Eyüp Yılmaz Giriş Tarihi:
Kocaeli’de kar mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı uyarı raporlarının ardından Kocaeli’nin rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı yüzünü gösterdi. Özellikle Kartepe sınırları içerisinde yer alan bazı noktalarda dondurucu soğuklar hissedilirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 6 dereceye kadar gerilediği bildirildi.

Kar yağışının yoğunlaştığı Kuzuyayla mevkii ve yüksek zirvelerde beyaz örtü etkisini artırmaya devam ediyor. Bölgedeki ulaşımın aksamaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor. Yetkililer, yollarda oluşabilecek buzlanma ve don tehlikesine karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından şu karar açıklandı:

"Kocaeli Valiliği, kar yağış sebebiyle tüm ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verirken, toplam bin 200 personel ile 354 araç ve iş makinesi eşliğinde Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ekipler hazır kıta bekliyor."

Kent merkezinde kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inecek olan ekipler; ana yollar, bağlantı noktaları ve kritik geçiş güzergâhlarında kar temizleme çalışmalarına anında müdahale etmek için teyakkuzda bekletiliyor.

