Kocaeli'de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Kaçak üretilen 3 bin litre şarap, 164 litre etil alkol, 132 litre rakı, 22 litre viski, 20 litre anason ele geçirildi
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, 164 litre etil alkol ve 20 litre anason ile kaçak olarak üretilen 3 bin litre şarap, 132 litre rakı, 22 litre viski, doluma hazır 70 şişe, sahte rakı imalatında kullanılan 4 dinlendirme fıçısı, 2 tabanca, 12 mermi ve 160 kurusıkı fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ö, H.A.D. ve S.T. gözaltına alındı.