  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 22:13:24 -
Kocaeli'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Kömürcüoğlu Caddesi'nde seyreden Oğuzhan D'nin kullandığı, işçileri taşıyan 41 P 5292 plakalı servis minibüsü ile Haşim E. idaresindeki 41 AAV 649 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan ve itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılan sürücü ile araçta bulunan 2'si kadın 4 yaralı, ilk müdahalenin arından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı