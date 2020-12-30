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Aktüel Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 27 kişiye ceza
Aktüel

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 27 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:30:30 -
Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 27 kişiye ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 27 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 85 bin lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 27 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 85 bin lira para cezası verilen 27 kişi hakkında kumar oynadıkları için de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen C.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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